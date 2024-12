Solan: बद्दी को नगर निगम बनाने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार व प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

बद्दी को नगर निगम बनाने के खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैंकड़ों की तादाद में लोगों ने बरोटीवाला से एसडीएम कार्यालय बद्दी तक पैदल मार्च किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

मानपुरा (बस्सी): बद्दी को नगर निगम बनाने के खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैंकड़ों की तादाद में लोगों ने बरोटीवाला से एसडीएम कार्यालय बद्दी तक पैदल मार्च किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम बद्दी को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर नगर निगम प्रस्ताव का विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।



पूर्व भाजपा विधायक परमजीत सिंह पम्मी और समाजसेवी बलविंद्र ठाकुर सहित स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि नगर निगम में पंचायतों को शामिल करने से किसानों की कृषि योग्य भूमि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके अलावा छोटे-छोटे गांवों की सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ेगी और लोगों के लिए आना-जाना मुश्किल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि निगम का उद्देश्य केवल धारा 118 के तहत उद्यमियों और बिल्डरों को लाभ पहुंचाना है, जिससे ग्रामीण इलाकों की स्थिति बिगड़ सकती है।

पंचायतों प्रतिनिधियों ने कहा कि निगम में प्रस्तावित जिन पंचायतों को दर्शाया गया है, वहां 90 फीसदी भूमि किसानों की है। सभी किसान इस निगम के विरोध में हैं। चंडीगढ़ और पंचकूला की तर्ज पर अगर सरकार निगम बनाना चाहती है तो उसे सारी जमीन को पहले एक्वायर करना चाहिए। उसके बाद ही ऐसे नियम लागू करने चाहिए। बिना सुविधाओं के निगम थोप देना राज्य सरकार की नाकामी होगी।

स्थानीय नेताओं व पंचायत प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र को निगम नहीं, बल्कि औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। वे सरकार से यह प्रस्ताव वापस लेने की मांग कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में उद्योग और विकास का सही मार्ग प्रशस्त हो सके। पंचायतों के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि यदि सरकार धारा 118 की शर्तें हटा देती है तो कोई भी उद्यमी निगम का समर्थन नहीं करेगा। उधर, एसडीएम बद्दी विवेक महाजन ने बताया कि स्थानीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है और उनकी मांगों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

