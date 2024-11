Hamirpur: लम्बलू पंचायत प्रधान का ऐलान, शादियों में मादक पदार्थ न परोसने वाले होंगे सम्मानित

Edited By Vijay, Updated: 05 Nov, 2024 11:08 AM

ग्राम पंचायत लम्बलू की ग्राम सभा सोमवार को पंचायत प्रधान करतार सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 की कार्य योजना मनरेगा, एसबीएमजी, 15वें वित्तायोग इत्यादि पर चर्चा की गई।

हमीरपुर (मनदीपा): ग्राम पंचायत लम्बलू की ग्राम सभा सोमवार को पंचायत प्रधान करतार सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 की कार्य योजना मनरेगा, एसबीएमजी, 15वें वित्तायोग इत्यादि पर चर्चा की गई। बैठक में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। लोगों ने कहा कि हमारी आय के साधन अब केवल पेड़-पौधे इत्यादि ही रह गए हैं जबकि उत्पादन योग्य भूमि में बीजी गई फसलें बेसहारा पशुओं, वन्य जीवों व ट्रैक्टरों की बढ़ी हुई बुआई दर के कारण लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं।

बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि पेड़ों का कटान, कीमत व अदायगी पंचायत की अनुमति से ही की जाए। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि निषिध प्रजाति यहां तक कि औषधीय पौधे हरड़, बेहड़ा, आंबला और फलदायक पौधे भी ठेकेदार चिरानियों से कटवा रहे हैं। वन विभाग से आग्रह किया गया है कि वह ठेकेदारों को दिशा-निर्देश दे कि वह पंचायत की अनुमति के बिना पेड़ न काटे व वार्ड सदस्य की अनुमति के बिना नाप-नपाई व धन की अदायगी न करें।

बैठक में ग्राम पंचायत में जिन परिवारों ने आवासीय व व्यापारिक भवन किराए पर दिए हैं, उनसे किराए का 20 प्रतिशत कर ग्राम पंचायत को अदा किया जाए और किराएदार पर नजर रखी जाए व नशे पर अंकुश लगाया जाए। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि ग्राम पंचायत में खुली दिहाड़ी मिस्त्री राज-550 रुपए दैनिक, टाइलस लगाने की दर 10 रुपए प्रति वर्ग फुट, मजदूरी 400 रुपए की जाए।

करतार सिंह चौहान ने बताया कि लम्बलू पंचायत को नशा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। इस दिशा में मेरा ग्रामीण महिलाओं मंडलों, आंगनबाड़ी वर्करों, आशा कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत में अधिकतर परिवारों ने तम्बाकू उत्पाद व मादक पदार्थ का प्रयोग शादी समारोहों में पूर्णता बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं निकट भविष्य में शादी समारोहों में मादक पदार्थ न परोसने वाले परिवारों और विशेष कर महिला शक्ति को सम्मानित करूंगा।

