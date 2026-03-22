हिमाचल में यहां मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, PIA लिखा देख घबराए लोग, फिर पुलिस ने बताई पूरी सच्चाई

Edited By Vijay, Updated: 22 Mar, 2026 06:48 PM
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के अंतर्गत आते राजगढ़ उपमंडल में रविवार सुबह उस समय भारी हड़कंप और सनसनी फैल गई, जब एक खेत में पाकिस्तान से जुड़ी निशानियों वाला एक संदिग्ध गुब्बारा पड़ा हुआ मिला।
राजगढ़ (गोपाल): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के अंतर्गत आते राजगढ़ उपमंडल में रविवार सुबह उस समय भारी हड़कंप और सनसनी फैल गई, जब एक खेत में पाकिस्तान से जुड़ी निशानियों वाला एक संदिग्ध गुब्बारा पड़ा हुआ मिला। यह मामला राजगढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत माटल-बखोग के बखोग गांव में सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह बखोग गांव के निवासी लोकेंद्र ठाकुर और उनकी पत्नी अपने खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से गुब्बारे पर पड़ी। जब दोनों ने करीब जाकर गुब्बारे को ध्यान से देखा, तो उस पर अंग्रेजी में पीआईए लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसके अलावा गुब्बारे पर पाकिस्तान के झंडे से मिलते-जुलते रंग और निशानियां भी बनी हुई थीं। यह देखते ही पति-पत्नी ने तुरंत इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी।
गांव में फैली सनसनी, लोगों ने पुलिस को दी सूचना
खेत में पाकिस्तानी निशानियों वाला गुब्बारा मिलने की यह खबर जंगल की आग की तरह कुछ ही देर में पूरे बखोग गांव में फैल गई। ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाओं और अफवाहों का दौर शुरू हो गया। हालांकि, गांव वालों ने सूझबूझ और एहतियात बरतते हुए तुरंत इस मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर उसकी बारीकी से जांच की। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के गुब्बारे अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में देखने को मिलते रहे हैं। हाल ही में क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही थीं, जिसके चलते संभावना जताई जा रही है कि यह गुब्बारा हवा के साथ लंबी दूरी तय कर यहां तक पहुंच गया हो। इसके बावजूद सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बाहरी वस्तु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य तो नहीं जुड़ा हुआ है।
प्रशासन की जनता से अपील, संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत दें जानकारी
पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन यदि भविष्य में किसी को भी अपने आसपास कोई संदिग्ध वस्तु या अजीब गतिविधि नजर आती है, तो बिना उसे छुए तुरंत इसकी सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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