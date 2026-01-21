Himachal: कांगड़ा और ऊना के बाद अब कुल्लू में हड़कंप! पाकिस्तान से जुड़े तार, सुरक्षा एजैंसियां अलर्ट मोड पर

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र के बाशला गांव में कल उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां के एक खेत में पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलाइंस के निशान वाला एक गुब्बारा मिला।

कुल्लू (शम्भू): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र के बाशला गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां के एक खेत में पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलाइंस के निशान वाला एक गुब्बारा मिला। विमान के आकार का यह गुब्बारा कृषि क्षेत्र में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में तरह-तरह की अटकलें शुरू हो गईं और सुरक्षा एजैंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गईं।

पंचायत प्रतिनिधियों ने दी प्रशासन को सूचना

जानकारी के अनुसार बीते दिन वार्ड नंबर-5 की सदस्य रजनी ने शिल्ली ग्राम पंचायत के प्रधान जोगिंदर ठाकुर को बाशला गांव के खेत में पड़े इस गुब्बारे के बारे में सूचित किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए पंचायत प्रधान ने तुरंत इसकी जानकारी एसडीएम निरमंड को दी। एसडीएम ने तत्काल कड़े निर्देश जारी किए कि किसी भी परिस्थिति में उस संदिग्ध वस्तु को हाथ न लगाया जाए।

पुलिस ने कब्जे में लिया गुब्बारा, जांच में नहीं मिला कोई जासूसी उपकरण

प्रशासन के निर्देश पर पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर विस्तृत जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस गुब्बारे पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एसजीए अक्षर लिखे हुए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह गुब्बारा यहां कैसे पहुंचा। एहतियात बरतते हुए कुल्लू जिला पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गुब्बारे के अंदर कोई जासूसी डिवाइस, चिप या तकनीकी उपकरण नहीं मिला है। अब तक जासूसी या किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि का कोई सबूत सामने नहीं आया है। गुब्बारे को सुरक्षित रख लिया गया है और किसी भी संभावित खतरे की पुष्टि के लिए आगे की जांच जारी है।

क्या बाेले एसपी कुल्लू

जिला प्रशासन ने सभी पंचायतों को सतर्क रहने की सलाह दी है और लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वहीं, कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने पुष्टि की कि गुब्बारे को कब्जे में लिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पाकिस्तानी गुब्बारे के अंदर कोई संदिग्ध उपकरण या जासूसी चिप नहीं मिली है। फिर भी मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

पहले भी मिल चुके हैं ऐसे गुब्बारे

चिंता का विषय यह है कि पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलाइंस की मुहर या निशान वाले ऐसे ही गुब्बारे पहले भी कांगड़ा और ऊना जिलों में बरामद किए जा चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर ऐसे गुब्बारे मिलते रहे हैं। हालांकि, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति के बावजूद इन गुब्बारों के आने का सटीक स्रोत, रूट और इसके पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।