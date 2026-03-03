Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: पंजाब के बाइकर्स ने लाहौल में मचाया हुड़दंग, आपस में भिड़े पर्यटकों के दो गुट

Himachal: पंजाब के बाइकर्स ने लाहौल में मचाया हुड़दंग, आपस में भिड़े पर्यटकों के दो गुट

Edited By Jyoti M, Updated: 03 Mar, 2026 12:39 PM

himachal bikers from punjab created ruckus in lahaul

देवभूमि की शांत वादियों में शांति उस वक्त भंग हो गई जब अटल टनल के दूसरी ओर लाहुल घाटी में पर्यटकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हंगामे के दौरान हथियारों के प्रदर्शन की खबरों ने वहां मौजूद अन्य परिवारों को खौफ से भर दिया।

मनाली/लाहुल। देवभूमि की शांत वादियों में शांति उस वक्त भंग हो गई जब अटल टनल के दूसरी ओर लाहुल घाटी में पर्यटकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हंगामे के दौरान हथियारों के प्रदर्शन की खबरों ने वहां मौजूद अन्य परिवारों को खौफ से भर दिया।

बर्फ की मस्ती बनी जंग का मैदान

मामला लाहुल के एक प्रसिद्ध कैफे के पास का है, जहां बर्फबारी का आनंद ले रहे पंजाब के ही दो अलग-अलग बाइकर समूहों में कहासुनी हो गई। छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लात-घूंसे चले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी फैल रहा है जिसमें कथित तौर पर चाकू लहराने का दावा किया गया है, जिसने पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बेखौफ बाइकर्स और नियमों की धज्जियां

और ये भी पढ़े

केवल लाहुल ही नहीं, बल्कि मनाली की सड़कों पर भी बाहरी राज्यों से आ रहे दोपहिया वाहन चालक स्थानीय लोगों और अन्य पर्यटकों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इन बाइकर्स में नियमों का कोई डर नहीं दिख रहा। 

एक ही मोटरसाइकिल पर तीन-तीन लोग सवार होकर सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं। सुरक्षा की परवाह किए बिना ये लोग बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से ओवरटेक कर रहे हैं। संकरी पहाड़ी सड़कों पर इनकी तेज रफ्तार और शोर-शराबे से अन्य यात्री खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई और स्थिति

लाहुल-स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने स्पष्ट किया कि विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि, गहन तलाशी के बाद भी मौके पर कोई धारदार हथियार या चाकू बरामद नहीं हुआ है।

वहीं, मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को न केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि भारी चालान काटकर उन्हें सबक भी सिखाया जा रहा है ताकि घाटी की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!