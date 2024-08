Shimla: शहर में 170 अनसेफ भवनों को खाली करने के लिए नगर निगम ने जारी किए नोटिस, 3 अनसेफ भवनों को गिराने के दिए आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2024 08:19 PM

राजधानी शिमला में मौसम विभाग के आगामी दिनों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच नगर निगम प्रशासन ने शहर में असुरक्षित भवनों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं।

शिमला (वंदना): राजधानी शिमला में मौसम विभाग के आगामी दिनों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच नगर निगम प्रशासन ने शहर में असुरक्षित भवनों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने हरकत में आते हुए अनसेफ भवनों को खाली करने को लेकर भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। शहर में 170 के करीब अनसेफ भवन हैं। इसमें से 130 भवनों में अभी भी लोग रह रहे हैं, ऐसे में निगम ने इन्हें खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 3 भवन ऐसे हैं, जिन्हें गिराने के आदेश दिए गए हैं। बरसात के दौरान इन्हें अनसेफ घोषित किया गया था। ऐसे में इन्हें गिराया जाना है। शहर का कृष्णानगर इलाका जो पहले से स्लाइडिंग जोन में आता है।

यहां पर हर बरसात में भूस्खलन होता है, ऐसे में प्रशासन ने यहां पर ब्लॉक सभी नालों को साफ कर दिया है। कई मकान ऐसे हैं जो असुरक्षित घोषित किए गए हैं। इससे आसपास के मकानों को भी बारिश से नुक्सान बना हुआ है, ऐसे में यहां पर तिरपाल डाल दिए गए हैं। भवन मालिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। इसके अलावा लक्कड़ बाजार जोन पहले से ही सिंकिंग जोन में आता है। यहां पर रिज के आसपास का हिस्सा पहले से धंसता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री द्वारा शहर में अनसेफ भवनों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं।

भवन मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। शहर के लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, ऐसे में सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। नगर निगम ने मौसम से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। नालों और नालियों को साफ कर दिया गया है।

