Mandi: जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बाेले-सुख की सरकार चला रहे सुक्खू चल रहे उलटी राह पर

मंडी (रजनीश): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितम्बर को हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण बारिश और भूस्खलन से हुए नुक्सान का जायजा लेने आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री धर्मशाला में बैठक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे भी धर्मशाला जा रहे हैं और प्रधानमंत्री को प्रदेशभर में आपदा से हुए नुक्सान बारे प्रधानमंत्री को अवगत करवाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुख की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री उलटी राह पर चल रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का व्यवस्था परिवर्तन तथा सुख की सरकार व्यथा और पतन तथा दुख की सरकार के रूप में कार्य कर रही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी सरकार पहली बार आई है जो लोगों को कुछ देने के बजाय उनसे छीनने में प्रसन्नता महसूस करती है। जयराम ने कहा कि लोगों को मिल रही सुख-सुविधाओं को सुधारना और आगे बढ़ना ही सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सुक्खू सरकार ने पहले दिन से ही अपना इरादा साफ कर दिया था कि वह प्रदेश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ले जाने का काम करेंगे।