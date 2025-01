HPU Shimla: मुख्य लाइब्रेरी में नहीं सैंट्रल हीटिंग सिस्टम, ठंड में ठिठुरने को मजबूर विद्यार्थी

Edited By Vijay, Updated: 24 Jan, 2025 11:16 AM

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की मुख्य लाइब्रेरी में सैंट्रल हीटिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। वर्षों से हीटिंग सिस्टम लगाने की मांग उठ रही है, लेकिन यह सिस्टम अब तक नहीं लग पाया है।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की मुख्य लाइब्रेरी में सैंट्रल हीटिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। वर्षों से हीटिंग सिस्टम लगाने की मांग उठ रही है, लेकिन यह सिस्टम अब तक नहीं लग पाया है। इस कारण हर वर्ष सर्दियों में मुख्य लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को असुविधा होती है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाइब्रेरी में हीटरों की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन पर्याप्त संख्या में हीटर न होने की वजह से विद्यार्थी ठंड में ठिठुरते हुए पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

एबीवीपी-एसएफआई उठा रहे मांग

विश्वविद्यालय में इन दिनों शीतकालीन अवकाश चल रहा है, बावजूद इसके काफी संख्या में विद्यार्थी व शोधार्थी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन अधिक ठंड होने पर विद्यार्थियों व शोधार्थियों को यहां बैठकर पढ़ाई करने में परेशानी आ रही है। इस कारण विद्यार्थी व छात्र संगठन लगातार यहां पर सैंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने की मांग कर रहे हैं। मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व एसएफआई समय-समय पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठा रहे हैं और यहां पर सैंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने की मांग कर रहे हैं।

बिल्डिंग पुरानी, सैंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाना हो रहा मुश्किल

विश्वविद्यालय की मुख्य लाइब्रेरी की बिल्डिंग कई वर्ष पुरानी है और लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहां सैंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाना मुश्किल हो रहा है। यह मामला कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठ चुका है और कई बार योजना सिरे चढ़ाने को लेकर आगे भी बढ़ी। यहां तक कि कुछ वर्ष पूर्व विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। वर्ष 2019 में इस मामले को गंभीरता से भी लिया गया था और टैंडर प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। इसके बाद वर्ष 2020 के शुरूआत में डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। सूत्रों के अनुसार बजट के अभाव के चलते भी सैंट्रल हीटिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना सिरे नहीं चढ़ी है।

सैंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने के लिए कमेटी की है गठित : कुलपति

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी बंसल का कहना है कि एचपीयू की मुख्य लाइब्रेरी में सैंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने को लेकर कमेटी गठित की है। यह कमेटी इसे लेकर कार्य कर रही है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग काफी पुरानी है, इस कारण यहां पर सैंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाना मुश्किल हो रहा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here