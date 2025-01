हिमाचल के इस जिला में सजा था गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा की शादी का मंडप, खुद सांझा की तस्वीरें

हिमाचल डेस्क। ओलिंपिक खेलों में स्वर्ण सहित 2 पदक जीत चुके भारतीय जैवलिन थ्रोअर व गोल्डन ब्वॉय के नाम से मसहूर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। नीरज चोपड़ा ने अपनी शादी की बात सोशल मीडिया पर बीते रविवार को सांझा की। वह हिमानी मोर के साथ शादी के बंधन में बंधे। हिमानी मोर पूर्व टैनिस खिलाड़ी हैं और हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं। नीरज और हिमानी की शादी 15 से 17 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में कुमारहट्टी-नाहन नैशनल हाईवे-5 पर गांधीग्राम के पास एक निजी रिजॉर्ट में हुई। इस शादी में केवल 66 करीबी ही शामिल हुए।

यह शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से की गई। रिजॉर्ट के कर्मचारियों और मेहमानों से सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे शादी के बारे में किसी को न बताएं। यहां तक कि शादी के दौरान सभी के मोबाइल फोन भी जमा कर लिए गए थे, ताकि किसी भी प्रकार की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर न आए। इसके अलावा, सीसीटीवी में भी टेप लगाए गए थे ताकि शादी की कोई जानकारी बाहर न जा सके। शादी के बाद नीरज और हिमानी तुरंत रिजॉर्ट से निकल गए और फिर कर्मचारियों को उनके मोबाइल फोन वापस किए गए।

जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ की। 🙏



Grateful for every blessing that brought us to this moment together. Bound by love, happily ever after.



नीरज ♥️ हिमानी pic.twitter.com/OU9RM5w2o8 — Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) January 19, 2025