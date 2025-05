Himachal: पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे, नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती का पेपर लीक होने की आशंका!

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2025 12:14 PM

शिमला: नवोदय विद्यालय समिति द्वारा देशभर में आयोजित की गई गैर-शिक्षण पदों की भर्ती परीक्षा अब गंभीर विवादों के घेरे में आ गई है। पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिससे अंदेशा गहराता जा रहा है कि यह मामला महज नकल का नहीं, बल्कि प्रश्नपत्र लीक होने से भी जुड़ा हो सकता है।

पुलिस के अनुसार शिमला जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते रंगे हाथ पकड़े गए अभ्यर्थियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्हें नकल कराने वाले गिरोह ने परीक्षा शुरू होने पर सबसे पहले प्रश्नपत्र का सीरीज नंबर बताने को कहा था। इसके कुछ मिनटों के भीतर उन्हें प्रश्नवार उत्तर उपलब्ध कराए जाने थे। इस खुलासे ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं गिरोह के पास पहले से ही प्रश्नपत्र की कॉपी तो नहीं थी?

जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला है। परीक्षा शुरू होने के बाद करीब एक घंटे तक अधिकांश पकड़े गए अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट पूरी तरह खाली थी, एक भी उत्तर चिन्हित नहीं किया गया था। इससे यह भी अंदेशा है कि गिरोह ने संभवतः सभी उम्मीदवारों को एक साथ उत्तर भेजने की योजना बना रखी थी, ताकि वे एक साथ ओएमआर शीट को भर सकें।

शिमला पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की हैं और 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकांश आरोपी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या हरियाणा के आरोपियों की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गहै। इनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और उनकी डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा रही है।

इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने एएसपी रतन सिंह नेगी की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित कर दी है। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि प्रश्नपत्र कैसे लीक हुआ, इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं और इसका नैटवर्क कहां तक फैला है।

