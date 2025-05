हिमाचल की सुरक्षा और चिट्टा तस्करी रोकने को पुलिस ने छेड़ा अभियान, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थापित की नाका पोस्ट

Edited By Vijay, Updated: 14 May, 2025 06:24 PM

हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने राज्य की सीमा सुरक्षा, नशे के कारोबार पर लगाम तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इंटर स्टेट बॉर्डर पर नाका पोस्ट स्थापित की हैं।

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने राज्य की सीमा सुरक्षा, नशे के कारोबार पर लगाम तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इंटर स्टेट बॉर्डर पर नाका पोस्ट स्थापित की हैं। इनके माध्यम से इंटर स्टेट बॉर्डर पर नाका चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही बाहर जाने वाले वाहनों की चैकिंग की जा रही है। इसी तरह संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि राज्य में किसी भी प्रकार का अवैध प्रवेश रोका जा सके। बता दें कि ताजा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य की सीमा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत पुलिस मुख्यालय से सभी जिला पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नाका पोस्ट से जहां राज्य की सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है, वहीं नशा तस्करों पर भी वार किया जा रहा है।

पड़ोसी देश से ड्रोन के जरिए चिट्टा पहुंचाने के मामले आ चुके हैं सामने

बता दें कि पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के कुछ गांवों में पड़ोसी देश से ड्रोन के जरिए चिट्टा पहुंचाने के मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़े कुछ चिट्टा तस्करों से भी पूछताछ में यह खुलासा हुआ था, ऐसे में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सभी सीमाओं पर सुरक्षा एजैंसियों का कड़ा पहरा है। इससे अब तस्कर अन्य माध्यमों से चिट्टे की खेप पंजाब होते हुए हिमाचल पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में सभी पहलुओं को देखते हुए नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने इंटर स्टेट बॉर्डर पर पहरा कड़ा कर दिया है और प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने वालों वाहनों की गहन पड़ताल की जा रही है ताकि किसी भी तरह की नशे की खेप प्रदेश में न पहुंच सके।

थाना और चौकी स्तर पर भी हो रही नाकाबंदी

प्रदेश में नशा तस्करी और तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए सभी थानों और चौकियों के स्तर पर भी जगह-जगह नाकाबंदी की जा रही है। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं और कई तस्करों को बेनकाब करने में पुलिस विभाग को सफलता मिली है। विभाग ने उन स्थानों पर मुख्य रूप से चौकसी बढ़ाई है, जहां-जहां से नशा तस्करी की संभावनाएं बनी रहती हैं। संबंधित क्षेत्रों में गश्त को भी बढ़ा दिया गया है।

संदिग्ध गतिविधि देखें तो यहां दें सूचना

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जनता से आह्वान किया है कि यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना में सूचित करें या 112 डायल करें। इस संबंध में प्रदेश पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट डाली है।

