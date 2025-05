Himachal: नवोदय भर्ती परीक्षा में अब UP का फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, फोटो और हस्ताक्षर से खुली पोल

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2025 11:12 AM

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित लैब सहायक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रविवार को हुई इस परीक्षा में पहले ही हरियाणा के गिरोह के 39 नकलचियों को पकड़ा जा चुका है और अब एक और मामला सामने आया है....

शिमला: नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित लैब सहायक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रविवार को हुई इस परीक्षा में पहले ही हरियाणा के गिरोह के 39 नकलचियों को पकड़ा जा चुका है और अब एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने किसी और की जगह परीक्षा देने की कोशिश की। यह मामला शिमला के न्यू शिमला स्थित डीएवी स्कूल परीक्षा केंद्र का है। यहां परीक्षा केंद्र अधीक्षक लवलीन रंजन की सतर्कता से एक फर्जी परीक्षार्थी को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी की पहचान जतिन पुत्र शिव राज सिंह निवासी फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि जतिन, आलोक शर्मा नामक वास्तविक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आया था। परीक्षा केंद्र में जब उसका बायोमीट्रिक सत्यापन किया गया, तो वह सफलतापूर्वक मैच हो गया, जिससे प्रतीत हुआ कि यही वास्तविक परीक्षार्थी है, लेकिन जब एडमिट कार्ड पर लगी फोटो और उस पर किए गए हस्ताक्षर की जांच की गई तो वे पूरी तरह से मेल नहीं खाते थे। इस पर परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। न्यू शिमला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने केंद्र अधीक्षक की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी जतिन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 319(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

एएसपी शिमला नवदीप सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़े नकल गिरोह से जुड़ा है या नहीं। गौरतलब है कि इसी परीक्षा में बीते रविवार को शिमला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा से आए 39 नकलचियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जो तकनीकी उपकरणों और अन्य तरीकों से परीक्षा में धांधली करने की कोशिश कर रहे थे।

इस प्रकार एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों से साफ हो गया है कि नकल माफिया भर्ती परीक्षाओं को टारगेट कर संगठित रूप से फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस नैटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में कितनी जल्दी और कितनी गहराई से कार्रवाई करती है। वहीं, परीक्षा आयोजित करने वाली नवोदय विद्यालय समिति की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

