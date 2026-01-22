Main Menu

Solan: चिट्टे के साथ पकड़े जाने पर परिवार का होगा बहिष्कार

Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jan, 2026 10:49 PM

नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र की पंचायत धर्माणा ने चिट्टे व नशे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके फैसला लिया कि अगर कोई पंचायत का युवक चिट्टे के साथ पकड़ा गया तो उस परिवार का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाएगा।

नालागढ़ (सतविन्द्र): नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र की पंचायत धर्माणा ने चिट्टे व नशे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके फैसला लिया कि अगर कोई पंचायत का युवक चिट्टे के साथ पकड़ा गया तो उस परिवार का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऐसे नशेड़ी युवाओं को पकड़वाने के लिए पंचायत आगे आएगी और उन्हें पुलिस के हवाले करेगी।

धर्माणा पंचायत की ग्राम सभा की बैठक पंचायत के प्रधान राम चंद ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। ग्राम सभा में 50 से अधिक लोग शामिल हुए। ग्राम सभा में रामशहर के थाना प्रभारी विनोद धीमान व जुबाखड़ स्कूल के प्रधानाचार्य सतेंद्र सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित हुए और लोगों को देश भर में फैल रहे चिट्टे को लेकर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि 15 से 20 साल की आयु के युवा लगातार इस दलदल में फंस कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं।

पंचायत प्रधान ने बताया कि ग्राम सभा में फैसला लिया है कि अगर कोई युवा नशा करते हुए पकड़ा गया तो उसे पंचायत स्वयं पुलिस तक पहुंचाएगी। इसके अलावा उसके परिवार के साथ संबंध तोड़ दिया जाएगा। उस परिवार का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाएगा और उन्हें कोई सुविधा नहीं देंगे। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि बाहर से यहां पर आने वाले सप्लायर पर कड़ी नजर रखें और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कराएंगे। यह तभी संभव है जब सब लोग चिट्टे को लेकर जागरूक होंगे।

पंचायत के उपप्रधान देवी राम ने कहा कि कई परिवार इस चिट्टे से बर्बाद हो गए हैं। चिट्टे के सप्लायर अपने निजी स्वार्थ के चलते हंसते-खेलते परिवार को बर्बाद करने पर लगे हैं। बैठक में पंचायत के सदस्य खिला राम, श्याम लाल, सीता देवी, कांता देवी व कमला देवी समेत 4 दर्जन से अधिक लोग उपस्थित रहे।

