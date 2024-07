रिज के साथ लगते धंसते हिस्से को लेकर नगर निगम ने उठाया यह कदम

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Jul, 2024 05:10 PM

शिमला (वंदना): रिज के साथ लगते धंसते हिस्से में बने गोदाम व दुकानों की तोड़ने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। शुक्रवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने यहां पर बने निगम के गोदाम को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। लगातार धंसने के कारण व सिकिंग जोन में होने के कारण नगर निगम ने यहां पर बने अपने बीएडआर शाखा के स्टोर को तोड़ा गिराया है। इसमें निगम की पुरानी मशीनें व अन्य सामान को स्टोर में रखा जाता था, लेकिन अनसेफ घोषित होने के बाद निगम ने इस जगह को खाली करना शुरू कर दिया है। यहां पर करीब 15 से ज्यादा दुकानें हैं, जिन्हें खाली करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि कई दुकानों को अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इन अवैध तरीके से बनी दुकानों को भी प्रशासन आगामी दिनों में तोड़ गिराएगा। यहां पर चद्दरों के पक्के ढारे बनाए गए हैं, जबकि कई लोगों को निगम ने दुकानें आबंटित की हैं, लेकिन अनसेफ जोन घोषित होने के बाद निगम इसे खाली करने में जुट गया है।

यहां पर अवैध तरीके से बनी दुकानों को भी तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि यहां पर जमीन धंसने से खतरा बना हुआ है, ऐसे में इस जगह को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। निगम का पुराना स्टोर था जिसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में दुकानों को तोड़ा जाएगा। नगर निगम जिन दुकानदारों को दुकानें आबंटित की हैं, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर निगम बसाएगा, इसके बाद इस पूरी जगह को खाली कर दिया जाएगा। रिज के साथ लगते पदमदेव काम्पलैक्स के साथ जमीन लगातार धंसती जा रही है। इससे यहां पर भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। जिसके चलते प्रशासन ने इसे खाली करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में दुकानदारों को निगम ने नोटिस जारी कर दिए हैं।

रिज टैंक से पानी के रिसाव व टैंक की सुरक्षा को लेकर नियमित मॉनीटरिंग के आदेश

ऐतिहासिक रिज टैंक को खतरा पैदा न हो इसके लिए जल प्रबंधन कंपनी को रोजाना टैंक की मॉनीटरिंग के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल टैंक से पानी का रिसाव नहीं हो रहा है। टैंक के साथ लगता हिस्सा लगातार धंस रहा है, ऐसे में इससे रिज टैंक को भी खतरा पैदा हो सकता है, हालांकि कंपनी का दावा है कि टैंक पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मेयर सुरेंद्र चौहान ने जल प्रबंधन कंपनी के अधिकारियों को रोजाना टैंक की मॉनीटरिंग के आदेश दिए हैं, ताकि टैंक के बाहर से पानी का रिसाव होने की स्थिति में उचित कदम उठाया जा सके।

