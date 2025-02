Himachal: बसंत पंचमी पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बेटी संग महाकुंभ में लगाई पवित्र डुबकी

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस अवसर पर डेरा बाबा रुद्रानंद नारी, ऊना के अधिष्ठाता श्रीश्री 1008 हेमानंद जी महाराज की पावन उपस्थिति रही।

टाहलीवाल (गौतम): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस अवसर पर डेरा बाबा रुद्रानंद नारी, ऊना के अधिष्ठाता श्रीश्री 1008 हेमानंद जी महाराज की पावन उपस्थिति रही। उपमुख्यमंत्री की पुत्री डाॅ. आस्था अग्निहोत्री भी इस पुण्य अवसर पर उनके साथ रहीं। प्रयागराज के संगम तट पर पावन डुबकी लगाते हुए उपमुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रयागराज का संगम स्थल अध्यात्म, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। यहां आकर मन को अपार शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है। इस अवसर पर अग्निहोत्री ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है तथा समाज में सद्भाव और एकता का संदेश फैलाता है।

संगम स्नान के पश्चात मुकेश अग्निहोत्री ने क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और स्थानीय श्रद्धालुओं से संवाद कर उनकी आस्था व भावनाओं को जाना। वह सोमवार को प्रयागराज में विभिन्न मंदिरों के दर्शन और वहां व्यवस्थाओं का अवलोकन भी करेंगे।

