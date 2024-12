Himachal: सांसद सिकंदर कुमार ने पीएम मोदी के समक्ष रखा प्रदेश में रेलवे विस्तार का मामला

राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा डाॅ. सिकंदर कुमार ने शुकवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर डाॅ. सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री व केन्द्र सरकार का...

शिमला (हैडली): राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा डाॅ. सिकंदर कुमार ने शुकवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर डाॅ. सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री व केन्द्र सरकार का हिमाचल में केन्द्र सरकार के सहयोग से चले रहे विभिन्न कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार, मंडी, पांवटा साहिब, हमीरपुर व बिलासपुर में नैशनल हाईवे के निर्माण का विषय रखा।

किन्नौर व रेणुका बांध के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह

इसके अतिरिक्त डाॅ. सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश में हाईडल प्रोजैक्टस के बारे में प्रधानमंत्री जी से चर्चा की। उन्होनें किन्नौर व रेणुका बांध के लिए केन्द्र से शीघ्र धनराशि स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। डाॅ. सिकंदर कुमार ने इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी प्रधानमंत्री जी से बातचीत की और नरेन्द्र मोदी जी ने भी सभी विषयों पर गंभीरतापूर्वक आगामी कार्यवाही का आश्वासन दिया।

हिमाचल में भूकंप की तैयारी को लेकर वैधशालाओं के नैटवर्क का होगा विस्तार

राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महांमत्री भाजपा डाॅ. सिकंदर कुमार ने आज राज्यसभा में केन्द्र सरकार से जानना चाहा कि क्या वर्ष 1905 में कांगड़ा क्षेत्र में आया भूकंप, भूकंप संभावित क्षेत्रों में तैयारी की आवश्यकता एक सशक्त अनुस्मारक है। क्या सरकार 100 और भूकंपीय वैधशालाएं शुरू करने की योजना बना रही है। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डाॅ. जितेन्द्र सिंह ने बताया राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत के भूकंपीय नैटवर्क में 100 और भूकंपीय वैधशालाएं शीघ्र ही जोड़ी जाएंगी।

प्रदेश में स्थायी भूकंपीय वैधशालाओं की संख्या 7

हिमाचल प्रदेश में स्थायी भूकंपीय वैधशालाओं की संख्या 7 है। इन वैधशालाओं और इस क्षेत्र और देशभर में आए भूकंपों का विवरण भूकंप विज्ञान केन्द्र की वैबसाइट पर उपलब्ध है। क्षेत्र में बढ़ती भूकंपीय गतिविधियों को देखते हुए सरकार हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए वैधशालाओं के नैटवर्क का विस्तार करने के प्रयास जारी रखेगी।

