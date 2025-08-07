Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: बेटी की शादी से पहले परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, भारी बारिश से गिरने की कगार पर पहुंचा मकान

Mandi: बेटी की शादी से पहले परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, भारी बारिश से गिरने की कगार पर पहुंचा मकान

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2025 07:58 PM

mountain of sorrows fell on the family

मंडी जिला के तहत नाचन हलके की पंचायत बग्गी के गणियुरा गांव निवासी माेती राम के परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब एक ओर उनकी बेटी की शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थीं....

बग्गी (बबलू): मंडी जिला के तहत नाचन हलके की पंचायत बग्गी के गणियुरा गांव निवासी माेती राम के परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब एक ओर उनकी बेटी की शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थीं और दूसरी ओर भारी बारिश ने उनके मकान की नींव ही हिला दी। लगातार हो रही बारिश के चलते घर में बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं और मकान पूरी तरह से गिरने की कगार पर पहुंच गया है। फिलहाल परिवार बेहद असहाय महसूस कर रहा है और सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। बता दें कि माेती राम की बेटी की शादी 9 अगस्त को है। मोती राम मेहनत-मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से परिवार का पालन-पोषण करता हैं और उनकी 5 बेटियां हैं। इस बार वह अपनी तीसरी बेटी की शादी करवा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन के समक्ष इस परिवार को जल्दी आवास देने की मांग की है।

प्रशासन ने दी परिवार को शिफ्ट होने की सलाह
जानकारी मिलते ही खंड विकास अधिकारी धनोटू रमा सूद, पंचायत उपप्रधान दया राम, पंचायत सचिव श्रुतिका राणा व पटवारी हलका बग्गी विशाल कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने परिवार को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने की सलाह दी और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। पटवारी द्वारा पीड़ित परिवार को तिरपाल मुहैया करवा दिया है। पंचायत सचिव श्रुतिका राणा ने कहा कि पीड़ित परिवार काे हाल ही में हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए सर्वे में डाल दिया है। बावजूद इसके उच्चाधिकारियों के समक्ष इस पीड़ित परिवार की दयनीय स्थिति को रखा जाएगा, ताकि परिवार को जल्दी आवास की सहायता मिल सके।

क्या कहते हैं बीडीओ धनोटू
बीडीओ धनोटू रमा सूद ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद मोती राम निवासी गणियुरा बग्गी के मकान का जायजा लिया गया। मकान को बारिश के कारण भारी नुक्सान हुआ है। प्रशासन की ओर से तिरपाल दे दिया है। इनके इस नुक्सान की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!