Himachal: दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले भरमौर, आनी व करसोग के विधायक, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

बुधवार को नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के 3 विधायकों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।

शिमला (ब्यूरो): बुधवार को नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के 3 विधायकों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री से मिलने वाले विधायाकों में चम्बा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डाॅ. जनक राज, कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोकेंद्र कुमार और मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक दीप राज शामिल रहे। उक्त तीनों विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मामलों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया और उसने सहायता का आग्रह किया।

विधायक डाॅ. जनक राज ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सड़कों से जुड़े विषयों को उठाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154-ए, पठानकोट से किलाड़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग और भरमौर से जिला कांगड़ा को जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि जानकारी जुटाने के बाद इस विषय में गंभीरता के साथ प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-305 के तहत सैंज-लूहरी-औट के विस्तारीकरण एवं भू-अधिग्रहण की विस्तृत परियोजना से संबंधित मामला उठाया। विधायक ने बताया कि इस सड़क से संबंधित सारे कागजात केंद्रीय कार्यालय के लिए प्रेषित किए जा चुके हैं, बस बजट का प्रावधान होना बाकी है। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

वहीं करसोग के विधायक दीप राज ने भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान करसोग-शिमला मुख्य सड़क मार्ग तत्तापानी से बखरोट सड़क को सीआरएफ के तहत अपग्रेड करने का प्रस्ताव सौंपा। इससे पहले बखरोट से सनारली सड़क को अपग्रेड करने की मांग की गई थी, जिसे केंद्र ने स्वीकृत कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने करसोग को एनएच से जोड़ने पर सहमति जताई है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा।

