Shimla: भाजपा MLA सुधीर शर्मा पर CM की छवि खराब करने का आरोप, कांग्रेस विधायकों ने दिया अवमानना नोटिस

शिमला: कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ एक अवमानना नाेटिस दिया है। इस नाेटिस में कांग्रेस विधायकों ने सुधीर शर्मा पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है।



विधायकों ने बताया कि सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा था, लेकिन अध्यक्ष के फैसला लेने से पहले ही सुधीर शर्मा ने अपनी शिकायत को सोशल मीडिया और अखबारों में सार्वजनिक कर दिया।

कांग्रेस विधायकों का मानना है कि सुधीर शर्मा का यह कदम न केवल सदन की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह जानबूझकर मुख्यमंत्री का अपमान करने की कोशिश भी है। इसलिए विधायकों ने मांग की है कि इस मामले को विशेषाधिकार हनन मानते हुए विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं अब यह मामला विधानसभा के विचाराधीन है।