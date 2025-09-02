Main Menu

Shimla: भाजपा MLA सुधीर शर्मा पर CM की छवि खराब करने का आरोप, कांग्रेस विधायकों ने दिया अवमानना नोटिस

Edited By Vijay, Updated: 02 Sep, 2025 06:13 PM

mla sudhir accused of tarnishing image of cm congress mlas gave contempt notice

कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ एक अवमानना नाेटिस दिया है। इस नाेटिस में कांग्रेस विधायकों ने सुधीर शर्मा पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है।

PunjabKesari

विधायकों ने बताया कि सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा था, लेकिन अध्यक्ष के फैसला लेने से पहले ही सुधीर शर्मा ने अपनी शिकायत को सोशल मीडिया और अखबारों में सार्वजनिक कर दिया।

कांग्रेस विधायकों का मानना है कि सुधीर शर्मा का यह कदम न केवल सदन की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह जानबूझकर मुख्यमंत्री का अपमान करने की कोशिश भी है। इसलिए विधायकों ने मांग की है कि इस मामले को विशेषाधिकार हनन मानते हुए विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं अब यह मामला विधानसभा के विचाराधीन है।

