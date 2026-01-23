Main Menu

  • Kangra: शाह नहर के निचले क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर बैन, अवहेलना की तो दर्ज होगा मामला

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 04:22 PM

शाह नहर के निचले क्षेत्र में खनन गतिविधियां आगामी आदेशों तक पूर्णतया प्रतिबंधित कर दी गई हैं।

इंदौरा  (अजीज): शाह नहर के निचले क्षेत्र में खनन गतिविधियां आगामी आदेशों तक पूर्णतया प्रतिबंधित कर दी गई हैं। एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने अनौपचारिक वार्ता में बताया कि उपमंडल फतेहपुर के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, ब्यास नदी तट पर मृदा क्षरण की रोकथाम व अवैध खनन की बढ़ रही गतिविधियों की सूचनाओं के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि उपमंडल फतेहपुर के अंतर्गत शाह नहर बैराज स्थित 52 गेट से निचले क्षेत्र खासकर ग्राम पंचायत रे, रियाली व टटवाली में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा और यदि उक्त क्षेत्र में खनन करते हुए कोई भी पाया गया तो खनन में जुटे वाहन, मशीनरी आदि को जब्त कर लिया जाएगा और ऐसा करने वालों पर संबंधित धाराओं तथा आदेशों की अवहेलना पर मामला दर्ज किया जाएगा।

 

