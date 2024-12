Chamba: ऐतिहासिक चौगान में प्रवेश के लिए बनेगा मिनी मिलेनियम गेट, 9 लाख रुपए की राशि होगी खर्च

ऐतिहासिक चम्बा चौगान में प्रवेश के लिए परिधि गृह के सामने 9 लाख रुपए से मिनी मिलेनियम गेट का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

चम्बा (काकू चौहान): ऐतिहासिक चम्बा चौगान में प्रवेश के लिए परिधि गृह के सामने 9 लाख रुपए से मिनी मिलेनियम गेट का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चम्बा शहर के 1000 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन ने मिलेनियम गेट का निर्माण किया था। यह गेट चौगान के बीचोंबीच बनाया गया है। मौजूदा समय में लोग इसी गेट से आवाजाही करते हैं। हालांकि चौगान के चारों तरफ कुछ छोटे गेट भी हैं जहां से लोग आवागमन कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर वीवीआईपी परिधि गृह के सामने के गेट से ही चौगान में प्रवेश करते हैं।

अधिकतर कार्यक्रम कलाकेंद्र में आयोजित किए जाते हैं, ऐसे में आवाजाही के लिए यही सुगम व कम दूरी का द्वार है। इस गेट से एक समय में एक ही व्यक्ति आवाजाही कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला, दशहरा या अन्य बड़े कार्यक्रमों के दौरान भीड़ अधिक होने से परिधि गृह के गेट से निकलने में काफी मुश्किलें आती हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अब मिलेनियम गेट की तर्ज पर यहां पर भी मिनी मिलेनियम गेट बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 28 दिसम्बर को जिलावासियों के सुझाव लिए जाएंगे। लोगों की सहमति के बाद ही गेट का निर्माण किया जाएगा। चौगान में स्थित कलाकेंद्र का भी विस्तार किया जाएगा। इस कलाकेंद्र का दायरा जहां बढ़ाया जाएगा। वहीं साऊंड सिस्टम भी फिट किया जाएगा। इसके अलावा रंग-बिरंगी लाइटें भी लगाई जाएंगी।

चौगान में निर्माण कार्य व व्यावसायिक गतिविधियों पर है प्रतिबंध

चम्बा चौगान हैरिटेज एरिया में आता है। यहां पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य व व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हैं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के आयोजन को लेकर भी प्रशासन को कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। प्रस्तावित निर्माण कार्य सामाजिक संगठनों की सहमति पर ही निर्भर है, ऐसे में प्रशासन के लिए कार्य करवाना बड़ी चुनौती है।

क्या कहते हैं डीसी चम्बा

डीसी चम्बा मुकेश रेप्सवाल ने कहा कि चौगान में मिलेनियम गेट की तर्ज पर मिनी मिलेनियम गेट का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 28 दिसम्बर को जिलावासियों के सुझाव लिए जाएंगे। लोगों की सहमति के बाद ही गेट का निर्माण किया जाएगा, वहीं चौगान के सौंदर्यीकरण को लेकर भी चर्चा की जाएगी।

