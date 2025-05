Shimla: रामपुर में रोगी कल्याण समिति की बैठक, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की खरीद सहित कई प्रस्तावाें को मिली मंजूरी

Edited By Vijay, Updated: 15 May, 2025 06:25 PM

महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में बुधवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक उपमंडलाधिकारी नागरिक रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

रामपुर (नोगल): महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में बुधवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक उपमंडलाधिकारी नागरिक रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय विधायक एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नन्द लाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें करीब 44.52 लाख रुपए की देनदारियों के भुगतान को मंजूरी दी गई, साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए संभावित आय के स्त्रोतों और आवश्यक प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें अस्पताल परिसर में दवाई की दुकान खोलना, आंखों के ऑपरेशन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना, चिकित्सकों के लिए वाहन की सुविधा, खाली पदों को भरना, नई अल्ट्रासाउंड मशीन की खरीद, पीएसए प्लांट की मुरम्मत, हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए दवाई खरीदने तथा बीपीएल व सड़क दुर्घटनाओं के शिकार मरीजों के लिए सिटी स्कैन सुविधा हेतु बजट आबंटन शामिल हैं।

बैठक में 6.39 लाख रुपए की लागत से पीएसए प्लांट की मुरम्मत और 6.21 लाख रुपए की लागत से नई सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य सामान्य जरूरतों के सामान की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जबकि शेष प्रस्तावों को पिछले वर्ष के आय-व्यय के अद्यतन के बाद अनुमोदन देने का निर्णय लिया गया।

विधायक नन्द लाल ने विभाग को निर्देश दिए कि रोगी कल्याण समिति के खातों को समय पर अद्यतन करें और अस्पताल में एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड मशीन को सुचारु स्थिति में रखें, ताकि मरीजों को बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि कोई विषय सरकार स्तर का हो, तो उन्हें अवगत करवाया जाए ताकि समाधान निकाला जा सके। बैठक में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रोशन लाल कौंडल, पंचायत समिति अध्यक्ष आशीष कायथ, नगर परिषद अध्यक्ष मुस्कान नेगी, जिला परिषद सदस्य विमला देवी, व्यापार मंडल प्रधान तन्मय शर्मा व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

