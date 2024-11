Himachal: सीएम सुक्खू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच बैठक आज, हिमाचल के इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Edited By Vijay, Updated: 07 Nov, 2024 11:05 AM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक होगी।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। होटल पीटर हॉफ में दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली यह बैठक करीब 2 घंटे तक चलेगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के पावर प्रोजैक्ट से जुड़े मामलों, शानन प्रोजैक्ट को वापस लेने एवं बीबीएमबी देनदारियों तथा आवास एवं शहरी विकास से जुड़े विभिन्न लंबित विषयों को लेकर चर्चा होगी।

शानन प्रोजैक्ट पर राज्य का अधिकार वापस दिलाने का मुख्यमंत्री करेंगे आग्रह

मौजूदा समय में राज्य सरकार शानन प्रोजैक्ट के पट्टे की अवधि पूर्ण हो जाने पर इसका अधिकार राज्य सरकार को वापस दिलवाने तथा इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह कर रही है। मुख्यमंत्री इस विषय का प्रमुखता से उठाने वाले हैं। इसी तरह बीबीएमबी के पास कई वर्षों से लम्बित बकाया राशि को शीघ्र जारी करवाने का अनुरोध करेंगे। वर्षों से लम्बित राशि न मिलने के कारण राज्य को भारी नुक्सान हो रहा है। मुख्यमंत्री स्पीति में मैगा सोलर पार्क के लिए सहायता का भी आग्रह करेंगे, साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त क्षेत्र के पावर प्रोजैक्टों को लेकर भी चर्चा होगी।

प्रमुखता से उठेगा पावर प्रोजैक्टों में दी जाने वाली नि:शुल्क पावर रॉयल्टी का मुद्दा

एसजेवीएन और एनएचपीसी की तरफ से बनाए जाने वाले पावर प्रोजैक्टों में दी जाने वाली नि:शुल्क पावर रॉयल्टी का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध जैसे पावर प्रोजैक्टों में हिमाचल प्रदेश को पहले 12 वर्ष 12 फीसदी, 12 से 30 वर्ष 18 फीसदी, 30 से 40 वर्ष 30 फीसदी फ्री पावर में हिस्सेदारी और 40 वर्ष के बाद प्रोजैक्ट का हस्तांतरण होना चाहिए। इसके अलावा वाटर सैस को लगाने में आ रही अड़चनों को दूर करने पर भी चर्चा हो सकती है। मनोहर लाल खट्टर के पास ऊर्जा के अलावा आवास और शहरी मामले जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी है। इस विभाग से संबंधित प्रोजैक्टों को लेकर भी मुख्यमंत्री उनसे मामले को उठाएंगे।

खट्टर का हिमाचल प्रदेश से पुराना नाता

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हिमाचल प्रदेश से पुराना नाता रहा है। वह हिमाचल प्रदेश में भाजपा के संगठन का लंबे समय तक काम देख चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पड़ोसी राज्यों के साथ पेश आने वाली परेशानियों की जानकारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान वह पहले भी हिमाचल प्रदेश हो हर संभव मदद का आश्वासन दे चुके हैं और यह बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here