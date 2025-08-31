Main Menu

  • भारी बारिश ने मचाई तबाही: सलूणी और चुराह में कई मकान क्षतिग्रस्त, लोग पलायन करने को मजबूर

Edited By Vijay, Updated: 31 Aug, 2025 05:09 PM

many houses damaged in salooni and churah people forced to migrate

विकास खंड सलूणी की पिछला डियूर पंचायत में भारी बारिश के कारण काफी नुक्सान हुआ है। पंचायत प्रधान भीलो राम से मिली जानकारी के अनुसार हडला गांव में भोट मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ, हुसैन के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे प्रभावितों को लाखों...

भड़ेला (चुनी लाल): विकास खंड सलूणी की पिछला डियूर पंचायत में भारी बारिश के कारण काफी नुक्सान हुआ है। पंचायत प्रधान भीलो राम से मिली जानकारी के अनुसार हडला गांव में भोट मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ, हुसैन के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे प्रभावितों को लाखों रुपए का नुक्सान हुआ है। प्रभावित परिवारों के 12 सदस्यों की रहने की व्यवस्था घर से 2 किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी केंद्र गुलेल में की गई है। पंचायत प्रधान ने बताया कि मकान गिरने की जानकारी उपमंडल प्रशासन को दे दी गई है, साथ ही प्रभावितों की हरसंभव मदद करने का आग्रह किया गया है। 

वहीं खड़जौता पंचायत प्रधान हिमती देवी ने बताया कि पंचायत के लम्होता, मंद्रोगा व कुंडी गांव में भारी बारिश के चलते गांव के आगे-पीछे भारी भूस्खलन होने से कई मकानों के भूस्खलन की जद में आने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि लम्होता गांव में दो भाइयों धर्म चंद और नरेन सिंह समेत अन्य करीब 20 लोगों के मकानाें काे भूस्खलन के कारण जमींदोज होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
PunjabKesari

इसके अलावा चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत पंजेई में भी बारिश ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। यहां बारिश की वजह से जमीन धंसने से कटोगा व खड़कियाला गांव में कई मकानों को दरारें आ गई हैं। इससे प्रभावितों के लिए उन घरों में रहना खतरनाक हो गया है, ऐसे में उन्होंने वहां से पलायन कर आसपास के गांवों में शरण ली है। 2 प्रभावितों ने तो अपने मकान की निर्माण सामग्री भी निकालनी शुरू कर दी है।

पंचायत प्रधान ने बताया कि गांव में ईश्वर ठाकुर का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं भागदेई, कटोगा निवासी हेमपाल, खेम सिंह के मकान जमीन धंसने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा खड़कियाला गांव में कुल 6 लाेगाें के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पंचायत प्रधान ने बताया कि स्थिति का जायजा लेकर नुक्सान की रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी गई है। 

