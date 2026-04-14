Mandi Student Murder: बेटी को अंतिम विदाई देते समय मां हुई बेहोश, मातम में डूबा गांव, बंद रहे बाजार, छिंज मेला भी रद्द

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Apr, 2026 02:35 PM

सरकाघाट के नैण गांव में 19 वर्षीय सिया का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम विदाई में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां उनके चचेरे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। सिया गोपालपुर कॉलेज में बी.वॉक (B.Voc) द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। बेटी को खोने के गम में...

हिमाचल डेस्क। सरकाघाट के नैण गांव में 19 वर्षीय सिया का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम विदाई में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां उनके चचेरे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। सिया गोपालपुर कॉलेज में बी.वॉक (B.Voc) द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। बेटी को खोने के गम में मां और बहनों का बुरा हाल है।

बाजार बंद और प्रदर्शन: न्याय की मांग

सिया की हत्या के विरोध में सरकाघाट, टिहरा और मंडी में जोरदार प्रदर्शन किए गए। जनता के आक्रोश को देखते हुए गोपालपुर बाजार पूरी तरह बंद रहा और स्थानीय छिंज मेले को भी स्थगित कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थानीय विधायक दलीप ठाकुर भी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे।

क्या थी पूरी घटना?

सोमवार सुबह जब सिया कॉलेज जा रही थी, तभी विशाल नाम के एक युवक (जो नशे का आदी बताया जा रहा है) ने दराट (तेजधार हथियार) से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में सिया की मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात के बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे खेतों में घेर लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले भीड़ ने आरोपी की जमकर धुनाई की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।

प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया

कांग्रेस महासचिव यदोपति ठाकुर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शोक संदेश उन तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि गांव की बस सेवा पिछले तीन महीने से बंद है। ग्रामीणों का तर्क है कि यदि बस चल रही होती, तो सिया को पैदल नहीं जाना पड़ता और शायद उसकी जान बच सकती थी।