Mandi: ऑनलाइन सेवाएं देने में मंडी नगर निगम प्रदेश में अव्वल

नगर निगम मंडी ने सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

मंडी (रजनीश): नगर निगम मंडी ने सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेशभर के नगर निगमों के बीच हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा में मंडी ने धर्मशाला नगर निगम को पछाड़कर प्रथम स्थान पर कब्जा किया है। इस पोर्टल के जरिए अब शहरवासी संपत्ति कर के भुगतान, एनओसी, विभिन्न प्रमाण पत्र और अन्य अनुमतियां घर बैठे आसानी से प्राप्त कर रहे हैं।

मूल्यांकन में मंडी को मिले सर्वाधिक अंक

हाल ही में जारी दूसरे चरण के मूल्यांकन में 19 विभिन्न बिंदुओं का आकलन किया गया। इसमें कूड़ा-कचरा संग्रहण से लेकर संपत्ति कर जैसे नागरिक केंद्रित सेवाओं को आधार बनाया गया था। नगर निगम मंडी ने 53.3 अंक प्राप्त कर प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया है, वहीं नगर निगम सोलन 50 अंकों के साथ दूसरे और पूर्व में प्रथम स्थान पर रहा धर्मशाला नगर निगम 46 अंकों के साथ अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है।

नगर निगमों की स्थिति एक नजर में

मंडी 53.3, सोलन 50.0, धर्मशाला 46.0, शिमला 44.0, पालमपुर 39.5, हमीरपुर 4.0

जिले की अन्य नगर निकायों का प्रदर्शन

नगर परिषदों की बात करें तो मंडी जिले की नेरचौक नगर परिषद ने 30 अंकों के साथ 13वां स्थान प्राप्त किया है। जोगिंद्रनगर 25.5 अंकों के साथ 16वें, सुंदरनगर 16.5 अंकों के साथ 24वें और सरकाघाट नगर परिषद 14.5 अंकों के साथ 26वें स्थान पर रही। नगर पंचायतों में रिवालसर ने 20 अंकों के साथ 16वां और करसोग ने 15 अंकों के साथ 19वां स्थान हासिल किया है।

नगर निगम मंडी आयुक्त रोहित राठौर का कहना है कि सिटिजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने का मूल्यांकन किया गया है। दूसरे चरण में मंडी का प्रथम आना अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक प्रयास का नतीजा है। हमारा लक्ष्य भविष्य में इस रैंकिंग और सेवाओं में और अधिक सुधार करना है।