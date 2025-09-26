Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: जिन्होंने खुद वोट चोरी करके सत्ता चलाई आज वहीं लगा रहे आरोप : जयराम

Mandi: जिन्होंने खुद वोट चोरी करके सत्ता चलाई आज वहीं लगा रहे आरोप : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2025 10:40 PM

mandi leh violent incident strict action

पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह में हुई हिंसक घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।

मंडी (रजनीश): पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह में हुई हिंसक घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि आज ये आरोप उस पार्टी के नेता लगा रहे हैं, जिन्होंने खुद वोट चोरी करके सत्ता चलाई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अब देश में कोई स्वीकार्यता नहीं है और उनकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर सही मायने में वोट चोरी हुई है तो वह हिमाचल प्रदेश में हुई है, जहां हाल ही में हुए उपचुनाव में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सिद्धार्थन, मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य और मंडी जिला भाजपा के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्त्ता भी मौजूद रहे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!