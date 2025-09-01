Mandi: पहाड़ी से गिरी चट्टानें, दहशत में लोग घरों से भागे

Main Menu

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Sep, 2025 10:33 PM

मंडी (रजनीश): मंडी शहर में सोमवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पड्डल गुरुद्वारे के पीछे स्थित पहाड़ी से अचानक चट्टानें गिरने लगीं। यह घटना रात करीब 9 बजे के बाद हुई, जिससे इलाके के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर भागने को मजबूर हो गए। ​गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई। चट्टानों के गिरने से हालांकि कोई बड़ा नुक्सान नहीं हुआ, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने लोगों में दहशत फैला दी। कई लोग डर के मारे अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। ​इस दौरान कुछ लोग पास के भीमाकाली मंदिर में शरण लेने पहुंचे, जबकि कुछ अपने रिश्तेदारों या परिचितों के घरों में चले गए। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों को शांत रहने की अपील की।

