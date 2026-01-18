मं​डी जिला के रिवालसर पुलिस ने ग्राम पंचायत कोठी गैहरी के बटाहण गांव के एक घर में रेड कर 1 किलो 507 ग्राम चरस बरामद की है।

मंडी (रजनीश): मं​डी जिला के रिवालसर पुलिस ने ग्राम पंचायत कोठी गैहरी के बटाहण गांव के एक घर में रेड कर 1 किलो 507 ग्राम चरस बरामद की है। मामले में आरोपी व्यक्ति सुरेंद्र कुमार (38) पुत्र भीम देव गांव बटाहण तहसील बल्ह जिला मंडी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। चरस की कीमत 5 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी व्यक्ति अपने घर से नशे का अवैध कारोबार कर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर अपनी तिजोरी भर रहा है।

इस पर रिवालसर पुलिस चौकी प्रभारी एसआई मुंशी राम की अगवाई में अन्य पुलिस कर्मियों ने आरोपी के घर में रेड कर आरोपी व्यक्ति के कब्जे से भारी मात्र में चरस बरामद की। आरोपी ने नशे की खेप को घर के कमरे के अंदर रखे एक ट्रंक में छुपाया हुआ था। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी तथा नशा तस्करी में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

10 दिनों में रिवालसर पुलिस की दूसरी सफलता

रिवालसर पुलिस की बीते 10 दिनों में चरस मामले में यह दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पूर्व 10 जनवरी को दरब्यास गांव में 422 ग्राम चरस मामले में एक दम्पति को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल मिलाकर नशा माफिया पर की जा रही लगातार कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है तथा नशा तस्करी के इस पूरे नैटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ जारी है।