चंडीगढ़-मनाली NH पर भीषण भिड़ंत, पर्यटकों से भरे ट्रैवलर के खिलौने की तरह उखड़े टायर

05 Mar, 2026 11:26 AM

tires crunched like toys on a traveler full of tourists

हिमाचल डेस्क। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने प्रत्यक्षदर्शियों की रूह कंपा दी। मंडी के '6 मील' के पास एक टैम्पो ट्रैवलर और कार के बीच हुई भिड़ंत इतनी भीषण थी कि टक्कर लगते ही ट्रैवलर का पिछला हिस्सा अपने टायरों समेत उखड़कर बाहर आ गया।

क्या है पूरा मामला?

जब पूरा देश होली के जश्न में डूबा था, तब नेशनल हाईवे पर दो तेज रफ्तार वाहनों की किस्मत आपस में टकरा गई। यह वाहन पर्यटकों को लेकर मंडी से कुल्लू की ओर जा रहा था। इसमें कोलकाता से आए 16 पर्यटक सवार थे। दिल्ली नंबर की यह कार मनाली से मंडी की तरफ आ रही थी।

हादसे का भयानक मंजर

टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैम्पो ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए और उसका पिछला एक्सल टायरों के साथ गाड़ी से अलग होकर सड़क पर आ गिरा। अचानक हुए इस धमाके और झटके से ट्रैवलर के भीतर चीख-पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि इस घातक हादसे में किसी की जान नहीं गई। सभी 16 सैलानी सुरक्षित हैं और उन्हें केवल मामूली चोटें आई हैं।

पुलिस की कार्रवाई और ट्रैफिक अपडेट

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और सदर थाना पुलिस को सूचित किया। दुर्घटना की वजह से फोरलेन पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने क्रेन और स्थानीय मदद से दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क के किनारे करवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।

एसपी मंडी, विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस हादसे के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है।

