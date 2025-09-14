Chamba: भरमाैर में आपदा से तबाही के खौफनाक आंकड़े, 123 करोड़ से ज्यादा का नुक्सान...22 लोगों की गई जान

पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच को आपदा के दौरान करीब 36 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। वहीं लोक निर्माण विभाग को 60.70 करोड़, जल शक्ति विभाग को 16.81 करोड़ व विद्युत विभाग को 10 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है।

भरमौर (उत्तम): पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच को आपदा के दौरान करीब 36 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। वहीं लोक निर्माण विभाग को 60.70 करोड़, जल शक्ति विभाग को 16.81 करोड़ व विद्युत विभाग को 10 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। यह जानकारी भरमौर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उइके को भरमौर के अधिकारियों ने रिपोर्ट में दी है।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और विद्युत बोर्ड के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भरमौर-पांगी के विधायक डाॅक्टर जनक राज विशेष रूप से उपस्थित रहे। एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि आपदा के दौरान मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए रैस्क्यू ऑप्रेशन चलाया गया, जिसमें चिनूक और एमआई 17 हैलीकॉप्टर द्वारा 588 यात्रियों को सकुशल भरमौर से चम्बा एयरलिफ्ट किया गया।

बैठक में एसडीएम भरमौर अभिषेक मित्तल ने बताया कि इस आपदा के दौरान 22 लोगों की मृत्यु हुई है। सड़क दुर्घटना में 3, मणिमहेश और कुगती परिक्रमा में 17 व पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण 2 लोगों की जान चली गई। चम्बा से भरमौर के बीच सबसे ज्यादा नुक्सान लूणा, रूंगड़ी, दुर्गेठी धार, लोथल व कलसुई में हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य दुर्गादास उइके ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

इससे पूर्व माननीय मंत्री ने चौरासी मंदिर में माथा टेका और पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर तहसीलदार भरमौर तेज राम भारद्वाज, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग हरमिंदर चौणा, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग मीत सिंह, एसडीओ लोक निर्माण विभाग राकेश मरोल, एसडीओ विद्युत किशन चंद व एसएचओ बाबू राम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

