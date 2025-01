Shimla: नकली सोना गिरवी रखकर लिया 59.28 लाख का लोन, 2 बैंकों को लगाया चूना

शहर में स्थित दो बैंकों को 6 लोगों ने मिलकर 59.28 लाख रुपए की चपत लगा डाली है। ये दोनों बैंक शहर में स्थित हैं। शातिरों ने नकली सोने के गहने गिरवी रखकर दोनों बैंकों से लोन लिए।

शिमला (संतोष): शहर में स्थित दो बैंकों को 6 लोगों ने मिलकर 59.28 लाख रुपए की चपत लगा डाली है। ये दोनों बैंक शहर में स्थित हैं। शातिरों ने नकली सोने के गहने गिरवी रखकर दोनों बैंकों से लोन लिए। जब गहनों की जांच की गई तो ये नकली पाए गए, जबकि लोन देते समय इस सोने को सही बताया गया था और फर्जी दस्तावेज दिखाए गए हैं। बैंक प्रबंधकों की शिकायतों पर शहर के सदर पुलिस थाना के तहत पुलिस ने दोनों मामले दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि इस धोखाधड़ी के पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है।

यूको बैंक से 5 लोगों ने की 55.45 लाख की ठगी

यूको बैंक मालरोड शाखा के बिक्री प्रबंधक गुरप्रीत सिंह द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में बताया गया कि वासुदेव पाठक, बसंत लाल, विकास कुमार, अंकिता और चंद्र दास नामक व्यक्तियों के समूह ने बैंक में नकली सोना जमा कर 55,45,500 रुपए का लोन लिया। उन्होंने बैंक अधिकारियों को धोखे में रखते हुए नकली सोने को असली बताकर दस्तावेज पेश किए। मामले की जानकारी तब हुई जब लोन चुकाने में देरी और सोने की जांच में अनियमितताएं पाई गईं।

आईसीआईसीआई बैंक को एक व्यक्ति ने 3.83 लाख की लगाई चपत

आईसीआईसीआई बैंक मालरोड शाखा के बिक्री प्रबंधक मनीष शर्मा की शिकायत के मुताबिक सुरेंद्र काल्टा नाम के शख्स ने बैंक में नकली सोना जमा कर 3,83,400 रुपए का लोन लिया। बैंक की ओर से सोने की शुद्धता की जांच की प्रक्रिया को धोखा देते हुए सुरेंद्र काल्टा ने जाली दस्तावेजों और नकली सोने का सहारा लिया। जब बैंक ने सोने की असलियत की दोबारा जांच करवाई तो यह नकली निकला।

जल्द सामने लाई जाएगी मामलों की सच्चाई : एसएचओ

पुलिस थाना सदर शिमला के एसएचओ धर्म सेन नेगी ने कहा कि नकली सोना देकर दोनों मामलों में आरोपियों द्वारा बैंकों को चपत लगाई गई है और दोनों मामले दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस दौरान आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जाएगी और जल्द मामलों की सच्चाई सामने लाई जाएगी।

