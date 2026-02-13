Main Menu

  • हिमाचल के बेरोजगारों युवाओं के लिए खुशखबरी! LIC में बीमा सलाहकार के 50 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Feb, 2026 04:13 PM

lic to fill 50 insurance advisor posts interview on 17th in una

Una News: एलआईसी शाखा कार्यालय ऊना द्वारा बीमा सलाहकार के 50 (अस्थायी) पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 17 फरवरी को सुबह 10.30 बजे उप रोजगार कार्यालय हरोली में लिया जाएगा।

महिलाओं के लिए आकर्षक वेतन

जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि बीमा सलाहकार पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण और न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा पहले तीन वर्षो के लिए 7 हज़ार प्रतिमाह (महिला) और 5 हज़ार प्रतिमाह (पुरुष) सहित इंसेंटिव दिया जाएगा।

अक्षय शर्मा ने बताया ने बताया कि योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, मूल प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा की कॉपी सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 01975-226192, 79860-17859 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा साक्षात्कार में आने जाने का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


 

