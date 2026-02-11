Main Menu

ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 22 पदों के लिए इस दिन होगा Interview

11 Feb, 2026

Una News: इंद्र ऑटो इंडस्ट्रिज़ नया नंगल द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 22 पद भरे जाएंगे। इसके लिए साक्षात्कार 16 फरवरी को सुबह 10.30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय ऊना में आयोजन किया जा रहा है। इनमें वेल्डर के 5 पद, टर्नर के 3 पद, फिटर के 5, पेंटर के 2, डेंटर के 2 और हेल्पर के 5 पद शामिल है।

आयु 20 से 40 वर्ष

जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता वेल्डर, टर्नर और फिटर फील्ड में आईटीआई होना अनिवार्य है। साथ ही, आयु सीमा 20 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

अक्षय शर्मा ने बताया कि योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, मूल प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा की कॉपी सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 92161-20832, 92160-20832 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार में आने जाने का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

