Una: लोअर अरनियाला में दिखा तेंदुआ, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

ऊना (विशाल): ऊना जिला के लोअर अरनियाला और आसपास के क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली है। प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है। इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष और डीसी ऊना जतिन लाल ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। डीसी ने लोगों से अपील की है कि गांव के आसपास के इलाकों में अकेले न जाएं। रात के समय घर से बाहर न निकलें, विशेष रूप से अंधेरे में अकेले बाहर जाने से बचें।

जरूरत पड़ने पर टॉर्च और लाठी लेकर ही घर से बाहर निकलें। घरों के आसपास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें। बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों और बुजुर्गों को अकेले बाहर न जाने दें। पालतू जानवरों को सुरक्षित रखें, पालतू जानवरों को खुले में न रखें। उन्हें रात के समय घर के भीतर रखें व मवेशियों को बाड़े में रखें। यदि तेंदुए की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो शोर मचाएं। तेंदुए आमतौर पर शोर से डरकर भाग जाते हैं। आसपास के जंगल या झाड़ियों में न जाएं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि तेंदुए अक्सर झाड़ियों और घने जंगलों में छिपे रहते हैं। इन स्थानों पर जाने से बचें। यदि तेंदुआ दिखाई पडे़ तो स्थानीय वन विभाग या प्रशासन को सूचना दें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जब भी बाहर निकलें तो सतर्क रहें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

