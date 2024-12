Mandi: सियाचिन में शहीद हवलदार नवल किशोर काे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई

मंडी जिला के सदर उपमंडल के जलौन गांव के निवासी शहीद हवलदार नवल किशोर का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां पर उनका पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मंडी (रजनीश): मंडी जिला के सदर उपमंडल के जलौन गांव के निवासी शहीद हवलदार नवल किशोर का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां पर उनका पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले जब शहीद का पार्थिव शरीर घर लाया गया तो इस दौरान पूरा क्षेत्र हवलदार नवल किशोर अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस मौक पर प्रशासन की तरफ से एडीएम मंडी डाॅ. मदन कुमार तथा सैन्य अधिकारियों सहित परिजनों एवं क्षेत्र के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक श्मशानघाट ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी।

बता दें कि हवलदार नवल किशोर जे एंड के राइफल में सेवारत थे तथा गत दिनों सियाचिन ग्लेशियर में राष्ट्र की सेवा करते हुए वे शहीद हो गए थे। बता दें कि जिला मंडी की तहसील कोटली के गांव जलौन के 7 जैक राइफल में तैनात हवलदार नवल किशोर शहीद हो गए थे। हवलदार नवल किशोर पुत्र भगत राम सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे और ड्यूटी में सांस में दिक्कत आने के चलते हृदय गति रुकने से उनका देहांत हुआ था।

नवल किशोर अभी 27 वर्ष के थे और अपने पीछे पत्नी व बुजुर्ग मां-बाप छोड़ गए हैं। इनके पिता राजमिस्त्री और माता गृहिणी हैं। बहुत संघर्षों के बाद यह आर्मी में भर्ती हुए थे और इनका छोटा भाई भी आर्मी में कार्यरत है। इनकी पत्नी शब्बू भी पुलिस में कार्यरत हैं और अभी किन्नौर में कार्यरत हैं।

