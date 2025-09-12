Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: जोगिंद्रनगर के इस गांव में भूस्खलन, मलबे में दबी गऊशालाएं, एक मकान खाली करवाया

Mandi: जोगिंद्रनगर के इस गांव में भूस्खलन, मलबे में दबी गऊशालाएं, एक मकान खाली करवाया

Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2025 11:48 AM

landslide

मंडी जिला के जोगिंद्रनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत पिपली के कुराटी गांव में बीती रात हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के कारण यहां एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है।

जोगिंद्रनगर (लक्की): मंडी जिला के जोगिंद्रनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत पिपली के कुराटी गांव में बीती रात हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के कारण यहां एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। इस भूस्खलन के चलते कई घरों और गौशालाओं पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन एक मकान को खाली करवा लिया है।

इस घटना की जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत पिपली के प्रधान श्री इंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण कुराटी गांव में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पुष्टि की कि भूस्खलन के कारण एक घर पर गंभीर खतरा बन गया है, जबकि 2 गौशालाएं मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

प्रधान ने कहा कि गनीमत यह रही कि इस आपदा में किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सभी लोग और पशु सुरक्षित हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। प्रधान इंद्र सिंह ठाकुर ने प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द घटनास्थल का निरीक्षण करें और इस आपदा से प्रभावित हुए परिवारों को तत्काल राहत और हरसंभव सहायता प्रदान करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!