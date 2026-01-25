Main Menu

कुल्लू पुलिस का ACTION: फोरलेन पर चिट्टे के साथ दो युवकों को दबोचा

25 Jan, 2026 12:52 PM

kullu two youths arrested with drugs on the four lane highway

देवभूमि में नशे के सौदागरों के खिलाफ छिड़ी मुहिम के तहत कुल्लू पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। फोरलेन के पास की गई घेराबंदी में पुलिस ने दो ऐसे युवकों को दबोचा है, जो लग्जरी के नाम पर नशे की खेप ठिकाने लगाने की फिराक में थे।

कुल्लू (संजीव जैन)। देवभूमि में नशे के सौदागरों के खिलाफ छिड़ी मुहिम के तहत कुल्लू पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। फोरलेन के पास की गई घेराबंदी में पुलिस ने दो ऐसे युवकों को दबोचा है, जो लग्जरी के नाम पर नशे की खेप ठिकाने लगाने की फिराक में थे।

क्या है पूरा मामला?

शनिवार को जब भून्तर थाना की टीम जरड़ फोरलेन के पास मुस्तैदी के साथ वाहनों की सघन तलाशी ले रही थी, तभी एक संदिग्ध कार (HP-01B-7071) को जांच के लिए रोका गया। पुलिस की पैनी नजरों से आरोपी बच नहीं पाए और तलाशी लेने पर उनके पास से 8 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई।

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी

पकड़े गए आरोपियों की पहचान निम्न रूप में हुई है:

हर्ष (24): निवासी समोह, बिलासपुर।

विशाल (26): निवासी गलमा, मण्डी।

कड़ी कानूनी कार्रवाई और अगला कदम

पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि नशे की यह खेप कहाँ से लाई गई थी और इसे कहाँ सप्लाई किया जाना था।

