Kullu: 22 फरवरी को इन क्षेत्रों में बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Feb, 2026 06:12 PM
बंजार (ब्यूरो): विद्युत उपमंडल बंजार के सहायक अभियंता शशिकांत ने कहा कि 33/11 केवी सब स्टेशन सिधवां की बैटरी चार्जर की मुरम्मत व पेड़ों की टहनियों की कांट-छांट के चलते 22 फरवरी को जीभी, मंगलौर, बंजार व गुशैणी अनुभागों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों मंगलौर, पलाच, होर्नगाड़, देहुरी, कलवारी, रम्बी, श्रीकोट, शपनिल, शाईरोपा, बशीर, गुशैणी, तिंदर, बंदल, शरची, चिपनी, बठाहड़, शराई, तरगाली,, घरटगाड़, देउठा, चनोन, थनीचेड़, गलुन, बछेत, कड़ाहील, जवाली चेथर, पलाच, बला गाड़, जिभी, घियागी, चैहनी व आसपास के लगते क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।