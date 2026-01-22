मनाली घूमने आए सैलानियों के साथ भयानक हादसा, कार के उड़े परखच्चे; बच्ची सहित 3 की दर्दनाक माैत

Kullu Road Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरूवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है।

Kullu Road Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरूवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है।

कार के उड़े परखच्चे

जानकारी के अनुसार, यह हादसा चंडीगढ़–मनाली नेशनल हाईवे पर कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर पहले बबेली क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि दिल्ली से आए पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर आईटीबीपी केंद्र के गेट के पास एक पोल और पैरापिट से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार सोनिया (40), साक्षी (26) और देवीशा (5) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार सवार सचिन, साहिल और अनिका गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सभी सैलानी मनाली घूमने आए थे। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

मनाली घूमने आए थे सभी

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

