Shimla: बर्फबारी से अवरुद्ध कुफरी-नारकंडा हाईवे किया बहाल, प्रशासन ने वाहन चालकों से की ये अपील

ऊपरी शिमला में बर्फबारी के चलते अवरुद्ध हुआ कुफरी-नारकंडा राष्ट्रीय राजमार्ग-5 मंगलवार को दोपहर बाद तक वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है, लेकिन सड़क पर अभी भी फिसलन बरकरार है....

शिमला (राजेश): ऊपरी शिमला में बर्फबारी के चलते अवरुद्ध हुआ कुफरी-नारकंडा राष्ट्रीय राजमार्ग-5 मंगलवार को दोपहर बाद तक वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है, लेकिन सड़क पर अभी भी फिसलन बरकरार है, ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि बिना कोई जोखिम लिए वाहन चलाए और सुबह और शाम के समय फिसलन ज्यादा रहती है। इस दौरान सड़क हादसों की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में कोई भी लापरवाही न बरतें।

शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में सोमवार को हुई हल्की बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-5 कुफरी नारकंडा पर फिसलन बढ़ गई थी। इसके कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। वहीं सुबह के समय सड़क पर बर्फ जमने के कारण फिसलन और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके कारण यहां पर वाहन फिसल रहे थे। वाहनों के फिसलन के कारण जिला प्रशासन ने रामपुर किन्नौर के लिए वाया सुन्नी बसंतपुर से वाहनों की आवाजाही डायवर्ट की थी। वहीं रोहड़ी नारकंडा, ठियोग, चौपाल जाने वाले वाले लोगों को हालांकि परेशानियों से दो चार होना पड़ा।

मंगलवार को मौसम खुलने के बाद दिनभर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी व हायर किए गए मजदूर सड़क को बहाल करने के काम में लगे रहे। सड़क पर रेत डालकर वाहनों की आवाजाही के योग्य बनाया गया। जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जिला में फिलहाल बिजली का कोई भी ट्रांसफार्मर बंद नहीं है। ऐसे में लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है।

एचआरटीसी के 13 रूट प्रभावित

बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन होने और ऊपरी शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते एचआरटीसी के 13 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित रहीं। बुधवार को इन रूटों पर बसें चलने की संभावनाएं हैं यदि मार्ग बहाल होते हैं। बर्फबारी के चलते शिमला-खमाड़ी, कोटाधार, कोटीधार कुमारसेन, चायल, बाहली, पुजारली, बिथल, नारकंडा चेवड़ी, कोटीधार, रेवग, गागन घाटी, चैयड़ रूट पर बस सेवाएं बाधित रहीं।

