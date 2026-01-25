Kangra: जहरीला पदार्थ खाने वाले की टांडा में मौत

योल पुलिस चौकी के अंतर्गत एक किशोर की किसी जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिस जानकारी अनुसार गत दिवस जब इसे उल्टियां करते हुए देखा तो इसके परिजन इस उपचार के लिए धर्मशाला अस्पताल लेकर गए।

कांगड़ा (कालड़ा): योल पुलिस चौकी के अंतर्गत एक किशोर की किसी जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिस जानकारी अनुसार गत दिवस जब इसे उल्टियां करते हुए देखा तो इसके परिजन इस उपचार के लिए धर्मशाला अस्पताल लेकर गए। धर्मशाला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि इसने किसी जिले पदार्थ का सेवन किया है। इस किशोर के कोई भी बयान पुलिस में दर्ज नहीं हो सके क्योंकि डॉक्टर के अनुसार यह बयान देने की हालत में नहीं था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा रैफर कर दिया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है।