Kangra: ITI नैहरनपुखर में 24 जुलाई को जॉब फेयर, युवाओं को मिलेगा रोजगार का सुनहरा मौका

Edited By Vijay, Updated: 21 Jul, 2024 02:47 PM

गरली (सन्नी): आईटीआई नैहरनपुखर में युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर सामने आया है। आगामी 24 जुलाई को जीएमपी टैक्निकल मोहाली, एमटी ऑटो क्राफ्ट परवाणू और नयूरेका टैक्निकल प्राइवेट लिमिटेड मोहाली के लिए एक विशेष कैम्पस इंटरव्यू और लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस कैम्पस इंटरव्यू में एनसीवीटी और एससीवीटी से प्रशिक्षित फिटर, वैल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक और अन्य व्यवसायों में कोर्स पूरा कर चुके उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित युवाओं को 12000 से 22000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को साथ लाने होंगे ये दस्तावेज

उम्मीदवारों को अपने मूल प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों, शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, आधार कार्ड, और पैन कार्ड की प्रतिलिपियां साथ लानी होंगी। कंपनी के एचआर विभाग के अधिकारी ने बताया कि अलायन्स जॉब्स द्वारा आयोजित यह नि:शुल्क जॉब फेयर है और इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे आईटीआई नैहरनपुखर के कैम्पस में पहुंचना होगा।

पहले देनी होगी लिखित परीक्षा, फिर होगा साक्षात्कार

संस्थान के प्रधानाचार्य, ई. ललित मोहन ने बताया कि चयन प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा। इस अवसर का लाभ प्रदेशभर के सरकारी और निजी आईटीआई के छात्रों को उठाने की सलाह दी गई है।अधिक जानकारी के लिए संस्थान के ट्रेनिंग व प्लेसमैंट अधिकारी मुकेश कौशल से दूरभाष नंबर पर 01970-292604 व 94181-62333 पर संपर्क कर सकते हैं।

