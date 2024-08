स्वावलंबन योजना बंद, स्टार्टअप योजना के नाम पर खामोश है सरकार : जयराम

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 11:02 PM

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुक्खू सरकार को अपनी चुनावी गारंटी स्टार्टअप योजना के आंकड़े अब प्रदेश के सामने रखने चाहिए।

शिमला (हैडली): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुक्खू सरकार को अपनी चुनावी गारंटी स्टार्टअप योजना के आंकड़े अब प्रदेश के सामने रखने चाहिए कि डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में अब तक कितने युवाओं को इसका लाभ मिला? कितने युवाओं ने इससे रोजगार शुरू किए? इस योजना का लाभ कब से प्रदेश के युवाओं को मिलना शुरू होगा। यहां से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर हर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 10 करोड़ के हिसाब से 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का प्रबंध करेगी, ताकि युवा अपने लिए रोजगार के साधन जुटाएं और अन्य लोगों को रोजगार भी देंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने स्वावलंबन योजना को एक झटके में बंद कर दिया, लेकिन स्टार्टअप योजना को शुरू नहीं कर पाई। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय स्टार्टअप योजना को गारंटी के रूप में प्रचारित किया और हर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के फॉर्म तक भरवा लिए कि सरकार बनते ही पैसे खाते में आ जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार जल्दी से जल्दी स्टार्टअप फंड का बजट जारी करे।

