कानून-व्यवस्था पर जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा, लगाए ये गंभीर आरोप

Shimla News : हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बढ़ते नशे के खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया। ठाकुर ने गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव पर राज्य...

Shimla News : हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बढ़ते नशे के खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया। ठाकुर ने गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार ने ड्रग तस्करों के प्रति ‘अनावश्यक ढील' दिखाई है, जिसके परिणामस्वरूप ओवरडोज के कारण 66 मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6,240 मामले दर्ज किए गए हैं, जो नशीले पदार्थों के खतरनाक प्रसार को दर्शाता है।

जय राम ठाकुर ने लगाया ये आरोप

विपक्ष के नेता ने कहा, 'सख्त कार्रवाई करने के बजाय, सरकार वॉकथॉन और रैलियां कर रही है।' उन्होंने विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के चार कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद इसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए सवाल किया कि उन्हें किसने नियुक्त किया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पूरे राज्य में 1,534 लोग लापता हैं। हाल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए ठाकुर ने बिलासपुर में एक पूर्व विधायक के होटल में गोलीबारी और एक अदालत परिसर के भीतर एक पूर्व विधायक पर हमले का उल्लेख किया। उन्होंने हमलावरों के कुख्यात अपराधी तत्वों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता ने एक मीडिया सलाहकार के बेटे के अपहरण के प्रयास, स्कूल गेट से बीसीएस छात्र के अपहरण, 20 नवंबर के बम विस्फोट और शूलिनी विश्वविद्यालय के पास गोलीबारी की घटनाओं का भी हवाला दिया।

'बिना किसी उकसावे के निर्दोष BJP कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए'

ठाकुर ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य अंतरराष्ट्रीय गिरोहों की धमकियों ने निवासियों के बीच डर पैदा कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दो वर्षों में दवाओं के 1,855 नमूने परीक्षण पर खरे नहीं उतरे, साथ ही हत्या के 241 मामले और बलात्कार के 111 मामले सामने आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगाते हुए ठाकुर ने भाजपा विधायकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस उत्पीड़न में लंबी पूछताछ और आवासों पर छापे मारना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बिना किसी उकसावे के निर्दोष भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए।