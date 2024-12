Solan: मनरेगा में 28.33 लाख की अनियमितता का पर्दाफाश, सोशल ऑडिट ने खोली 36 पंचायतों की पोल

Edited By Vijay, Updated: 01 Dec, 2024 11:28 AM

जिला सोलन की 36 ग्राम पंचायतों में मनरेगा में 28.33 लाख रुपए की अनियमितता का खुलासा हुआ है। सोशल ऑडिट में यह घपला सामने आया है।

सोलन (ब्यूरो): जिला सोलन की 36 ग्राम पंचायतों में मनरेगा में 28.33 लाख रुपए की अनियमितता का खुलासा हुआ है। सोशल ऑडिट में यह घपला सामने आया है। जिला सोलन में 240 में से 144 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट किया गया। इसमें से 36 ग्राम पंचायतों में अनियमितताएं सामने आई हैं। यह 200 रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक की है। यह अनियमितता दो प्रकार की है वित्तीय व डेविवेशन की है। ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता 5,11,488 रुपए की है जबकि डेविवेशन अनियमितता 23,12,258 रुपए की है।

सोलन जिला में विकास खंड कार्यालयों की संख्या अब 5 से बढ़कर 6 हो गई है। पट्टा नया विकास खंड बना है जिसमें धर्मपुर विकास खंड की 20 व नालागढ़ विकास खंड की 5 पंचायतें शामिल हैं, लेकिन मनरेगा की एमआईएस में अभी 5 विकास खंड ही चले हैं। इसलिए मनरेगा में धर्मपुर में 44 व नालागढ़ में 77 ग्राम पंचायतों को ही दिखाया जा रहा है। इसके अनुसार धर्मपुर विकास खंड की 44 में से 12 पंचायतों में हुए सोशल ऑडिट में 10 ग्राम पंचायतों में अनियमितता सामने आई है। इसमें एक ग्राम पंचायत में ही डेविवेशन की ही करीब 14 लाख रुपए की अनियमितता है। सोशल ऑडिट में इस विकास खंड की 10 पंचायतों में 24.01 की अनियमितता का खुलासा हुआ हैं। इसमें वित्तीय अनियमितता 89,731 रुपए तथा डेविवेशन की 23.12 लाख रुपए की अनियमितता सामने आई है।

सोलन विकास खंड की 5 ग्राम पंचायतों में 3.20 लाख रुपए की अनयिमितता का खुलासा हुआ है। इस विकास खंड की 37 में से 23 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट हुआ है। नालागढ़ विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट में 87,964 रुपए का घपला सामने आया है। इस विकास खंड की 77 में से 56 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट किया गया था। कुनिहार विकास खंड की 56 में से 42 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट किया गया। इसमें 8 ग्राम पंचायतों में 3,934 रुपए की अनियमितता सामने आई है। किसी में 200 रुपए तो किसी में 500 रुपए की है।

कंडाघाट विकास खंड की 26 में से 11 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट किया गया है। इसमें से 3 ग्राम पंचायतों में 9,819 रुपए की अनियमितता सामने आई है। एडीसी अजय यादव ने बताया कि सोशल ऑडिट को लेकर सभी बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि इस सम्बन्ध में ग्राम सभा की बैठक में इन सभी पर चर्चा की जाए।

