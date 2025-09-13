हिमाचल का बढ़ा मान, लाहौल-स्पीति की बेटी इरीना ठाकुर ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के एक छोटे से गांव शंशा की बेटी इरीना ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है।

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के एक छोटे से गांव शंशा की बेटी इरीना ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। 2012 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) की अधिकारी इरीना ठाकुर की उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग में डिप्टी हाई कमिश्नर (उप-उच्चायुक्त) के पद पर नियुक्त किया है।

बता दें कि इरीना ठाकुर ने वर्ष 2012 में प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्हें भारतीय विदेश सेवा (IFS) कैडर आबंटित हुआ। तब से लेकर आज तक उन्होंने विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी दक्षता का लोहा मनवाया है।

अपनी नई नियुक्ति से पहले इरीना ठाकुर श्रीलंका के कोलंबो में स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में कार्यरत थीं। इस दौरान उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त उन्हें विदेश नीति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों को संभालने और पासपोर्ट-वीजा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रबंधन में भी गहरा अनुभव प्राप्त है।

भारत सरकार द्वारा इरीना ठाकुर को यह अहम जिम्मेदारी सौंपन से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। एक जनजातीय जिले के छोटे से गांव से निकलकर एक बेटी का विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है।