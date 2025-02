Himachal: अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आएंगे 216 देवी-देवता, 27 फरवरी को निकलेगी शाही जलेब

27 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए जनपद के 216 पंजीकृत देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं।

मंडी (रजनीश): 27 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए जनपद के 216 पंजीकृत देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही देवी-देवताओं के साथ आने वाले देवलुओं की सुविधा के लिए राजदेवता माधोराय मंदिर परिसर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहां पर सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2025 के आयोजन के लिए मंगलवार को डीसी कार्यालय में देवता उपसमिति की बैठक में लिए गए। बैठक एडीएम डाॅ. मदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एडीएम ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव की 27 फरवरी को निकलने वाली शाही जलेब निर्धारित प्रोटोकाॅल के तहत निकाली जाएगी तथा परंपराओं का पालन किया जाएगा।

स्वयंसेवियों तथा कैडेट्स की भी ली जाएंगी सेवाएं

बैठक में निर्णय लिया गया कि शिवरात्रि महोत्सव के दौरान एनएसएस स्वयंसेवियों तथा एनसीसी कैडेट्स की भी सेवाएं ली जाएंगी। एडीएम ने सर्व देवता कमेटी के सदस्यों से आग्रह किया कि मेले के दौरान अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इसे अधिकारियों के ध्यान में लाएं, उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में शिवरात्रि के दौरान विभिन्न मंदिरों में की जाने वाली पूजा-अर्चना तथा चौहाटा जातर में देवी-देवताओं के बैठने बारे भी चर्चा की गई। देवलुओं के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था मां भीमकाली मंदिर परिसर में की जाएगी, जिसमें शहर की विभिन्न संस्थाएं अपना सहयोग देंगी।

रीति-रिवाजों के साथ करेंगे देवताओं का स्वागत

एडीएम ने बताया कि महोत्सव में पहुंचने पर सभी देवी-देवताओं का पारम्परिक रीति-रिवाज के साथ स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए स्वागत कमेटियों का गठन कर दिया गया है। सभी देवी-देवताओं और उनके साथ आने वाले देवलुओं के ठहरने की व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। राशन, सब्जी व बालन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करने के लिए उन्होंने संबंधित कमेटियों को निर्देश दिए। इसके अलावा ठहरने के स्थान पर साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करने के नगर निगम को आदेश दे दिए गए हैं।

