Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'बात नहीं की तो तुझे मार कर खुद जान दे दूंगा', सनकी युवक ने शिक्षक की ट्रेनिंग ले रही विवाहिता को सरेआम दी धमकी; मामला दर्ज

'बात नहीं की तो तुझे मार कर खुद जान दे दूंगा', सनकी युवक ने शिक्षक की ट्रेनिंग ले रही विवाहिता को सरेआम दी धमकी; मामला दर्ज

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Feb, 2026 01:48 PM

in dharamshala a crazy lover threatened to kill a married woman

Kangra News: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक विवाहित युवती के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। ऊना के एक युवक ने धर्मशाला की एक निजी लाइब्रेरी के बाहर जेबीटी प्रशिक्षण ले रही महिला का हाथ पकड़कर उसे...

Kangra News: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक विवाहित युवती के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। ऊना के एक युवक ने धर्मशाला की एक निजी लाइब्रेरी के बाहर जेबीटी प्रशिक्षण ले रही महिला का हाथ पकड़कर उसे डराया-धमकाया। आरोपी ने महिला से कहा कि यदि उसने उससे बात नहीं की, तो वह उसकी हत्या कर देगा और स्वयं भी आत्महत्या कर लेगा।

लाइब्रेरी के बाहर रोका रास्ता, सरेआम दी धमकी

चंबा निवासी 26 वर्षीय शिकायतकर्ता महिला वर्तमान में डाइट (DIET) धर्मशाला में जेबीटी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, युवती जब चरान खड्ड स्थित एक निजी लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के बाद भोजन के लिए बाहर निकली, तो आरोपी नितेश वर्मा वहां पहले से घात लगाकर बैठा था। युवक ने युवती का हाथ पकड़ लिया और सरेआम उसे और खुद को खत्म करने की धमकी देने लगा।

युवक के व्यवहार से परेशान थी युवती

पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2025 में उसकी पहचान नितेश वर्मा (निवासी हरोली, ऊना) से हुई थी, जो उस समय वेटरिनरी फार्मेसी का कोर्स कर रहा था। शुरू में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन नितेश के व्यवहार में आए बदलाव और बढ़ती परेशानी के कारण महिला ने उससे दूरी बना ली और बातचीत बंद कर दी। इसी बात से नाराज होकर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने दर्ज किया केस

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) कांगड़ा, बीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी नितेश वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 78(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!