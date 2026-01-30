सोलन RLA में बड़ा फर्जीवाड़ा! वाहनों का फर्जी वेरिफिकेशन और पंजीकरण...मामला दर्ज

Solan News: सोलन आरएलए कार्यालय की डिजिटल प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RLA) की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ...

Solan News: सोलन आरएलए कार्यालय की डिजिटल प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RLA) की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि ई-वाहन पोर्टल पर एक क्लर्क की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर शातिर तत्व व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण खुद ही कर रहे थे।

क्या है पूरा मामला

पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरएलए कार्यालय के एक क्लर्क की ई-वाहन पोर्टल लॉगिन आईडी को बाहर से एक्सेस किया जा रहा था। इस आईडी के जरिए किसी अज्ञात व्यक्ति या संगठित गिरोह ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के वाहनों का वेरिफिकेशन और पंजीकरण किया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी न तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) को थी और न ही आरएलए अधिकारियों को। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपितों ने व्यावसायिक वाहनों की वजन वहन क्षमता में मनमाने बदलाव किए। इसके अलावा वाहनों के ट्रांसफर रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की गई।



पुलिस के अनुसार, यह फर्जीवाड़ा काफी समय से चल रहा था, जिससे किसी संगठित गिरोह की सक्रिय भूमिका की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल, पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में संबंधित क्लर्क से पूछताछ किए जाने की संभावना है।